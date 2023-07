Calabria: fuga dei cervelli? No, ritorno a casa grazie a un maxi bando dell’Unical | DETTAGLI

StrettoWeb

Continua all’Università della Calabria il reclutamento di nuovi professori, altamente qualificati e provenienti da tutto il mondo, che siano interessati a proseguire la propria carriera nel Campus Universitario di Arcavacata. L’Università, spiega in una nota ufficiale, ha lanciato una chiamata in linea con gli obiettivi programmatici del rettore Nicola Leone, cercando di accrescere il valore dell’ateneo, rafforzando la qualità della didattica e della ricerca.

L’avviso riguarda la copertura di posti – a tempo indeterminato – di professore di prima o di seconda fascia, per chiamata diretta, di ricercatore e di studiosi che abbiano esperienze all’estero con alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

“Questi scienziati portano con sé una vasta esperienza e competenza nel loro campo, che possono essere condivisi con i colleghi e gli studenti. Inoltre, sono spesso in grado di attrarre finanziamenti e risorse, attraverso la partecipazione a progetti di ricerca e lo sviluppo di collaborazioni con altre istituzioni e organizzazioni. Quello a cui stiamo lavorando, attraverso queste call è un nuovo meccanismo di incontro, aperto e trasparente, tra domanda, da parte dell’università, e offerta di disponibilità, da parte di studiosi dall’Italia e dall’estero, per trasformare la mobilità permanente dei “cervelli in fuga” in mobilità transitoria. E la formula sta funzionando”– afferma il prof. Nicola Leone

Le domande potranno essere presentate entro il prossimo 31 Luglio 2023.