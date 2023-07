Reggio Calabria, drammatico incidente in autostrada: gravissimi 2 francesi dopo schianto con l’Harley-Davidson | FOTO

StrettoWeb

Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle ore 11:00 sull’A2 – Autostrada del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria, precisamente nella carreggiata Nord all’altezza di Scilla dentro una galleria. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due motociclisti che si trovavano a bordo di un’Harley-Davidson e autonomamente sono caduti sull’asfalto. La coppia di mezza età, entrambi francesi, ha sbattuto violentemente sull’asfalto mentre la moto è finita a circa 20 metri di distanza dai loro corpi che si presentavano esanimi ai primi soccorritori spontanei sopraggiunti sul posto.

Immediatamente dopo la caduta i due sono stati notati dal Comandante dei Carabinieri di Olgiate Comasco, Andrea Marino che – fuori servizio – proprio in quel momento passava da lì casualmente e si è fermato per chiamare i soccorsi e fermare le auto che giungevano sulla carreggiata a velocità, rischiando esso stesso di essere travolto ma adottando la sapienza di cui è esperto per casi analoghi.

I due motociclisti sono caduti sulla corsia d’emergenza e dopo la caduta una coppia che era insieme a loro su un’altra moto, probabilmente avendo visto la scena dagli specchietti, è tornata indietro contromano. Il comandante Marino ha immediatamente chiamato i soccorsi e nel giro di poco tempo sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale di Palmi, l’Anas e le ambulanze che hanno soccorso i malcapitati e trasportati in ospedale. Entrambi sono sembrati in gravi condizioni.