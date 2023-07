Calabria: aggredisce il vicino di casa con una zappa, uomo arrestato

StrettoWeb

Nella giornata del 5 Luglio i Carabinieri della Stazione di Borgia traevano in arresto un uomo classe 1945, per i reati previsti dagli artt. 56 e 575 C.P. (tentato omicidio). Nella circostanza, il soggetto in questione aggrediva il proprio vicino di casa per problematiche condominiali colpendolo ripetutamente alla testa e all’orecchio con una zappa e veniva trasportato dai sanitari del 118 presso il pronto soccorso del Capoluogo. Nella medesima occasione veniva deferito in stato di libertà il figlio dell’aggredito, un 34enne di Borgia, per il reato previsto dall’art. 612 C.P. (minaccia) poiché con una mazza da baseball minacciava di morte l’aggressore del padre.

Sul posto intervenivano la Squadra Rilievi del Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro nonché i Carabinieri di Borgia i quali sequestravano la macchia ematica rinvenuta, la mazza da baseball e la zappa utilizzata per il tentato omicidio. L’arrestato al termine delle formalità di rito è stato condotto presso la casa circondariale di Catanzaro Siano. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.