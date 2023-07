Blinken: “Shojgu in Corea del Nord per avere armi”

StrettoWeb

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha affermato che gli Usa ritengono che il ministro della Difesa russo, Sergei Shojgu, sia in Corea del Nord per assicurarsi forniture di armi per la guerra in Ucraina. “Stiamo vedendo la Russia alla disperata ricerca di sostegno, di armi, ovunque possa trovarle, per continuare a perseguire la sua aggressione contro l’Ucraina”, ha detto Blinken ai giornalisti in Australia, citato dai media internazionali, “lo vediamo in Corea del Nord, lo vediamo anche con l’Iran, che ha fornito molti droni alla Russial che sta usando per distruggere infrastrutture civili e uccidere civili in Ucraina”.