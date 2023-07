Calabria: “Billari passa ad Azione”, c’è l’ok di Occhiuto

StrettoWeb

Secondo “Il Giornale” Calenda dovrebbe ufficializzare l’ingresso in Azione del consigliere regionale del Pd in Calabria Antonio Billari. Un’operazione che avrebbe la benedizione del presidente della Regione Roberto Occhiuto. Qual è il progetto? Billari, con altri due consiglieri regionali centristi, Giuseppe Graziano e Francesco De Nisi, dovrebbe costituire un gruppo di sostegno alla giunta di centrodestra con trasloco in maggioranza.

Sarà vero? Di certo c’è “inquietudine” all’interno del Pd e nella “galassia” centrista tra chi guarda a Forza Italia, ad Azione o Italia Viva. Le elezioni europee del prossimo anno saranno importanti, non solo come test per il Governo Meloni, ma anche come consenso per le varie aree politiche.