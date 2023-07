Bilaterale Meloni-Erdogan a Vilnius: 50 minuti di summit tra i due leader politici

StrettoWeb

Nel vertice della Nato a Vilnius, il premier italiano, Giorgia Meloni, ha incontrato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Il presidente del consiglio, in un tweet, ha dichiarato: “abbiamo dialogato sul comune interesse a rafforzare l’impegno nella sponda sud del Mediterraneo e su come potenziare la collaborazione e le relazioni economiche tra le nostre nazioni. Continuiamo a lavorare per una pace giusta e duratura”.

Secondo quanto si apprende, nel faccia a faccia, durato circa 50 minuti, Erdogan “ha apprezzato il ruolo dell’Italia nello scenario del Mediterraneo” e ha anche invitato Meloni ad Ankara per una visita ufficiale.