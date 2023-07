Benvenuti al Sud! No, non è un film: è il nuovo sorprendente gusto di Gelato Cesare

StrettoWeb

L’estate, ora possiamo dirlo, è iniziata a pieni ritmi. E quella di Reggio Calabria che estate sarebbe senza un nuovo, fantasioso gusto di Gelato Cesare? Si chiama “Benvenuti al Sud” ed è emblematico già dal nome: racchiude tutto il calore e l’accoglienza tipici del Mediterraneo e del nostro meridione.

Gli ingredienti? E’ una combinazione di sapori unici ed intriganti, tutti rigorosamente del Sud Italia. Si parte da una base di mandorla tostata, arricchita da un sentore di arancia Belladonna di Villa San Giuseppe, presidio Slowfood. Ma ovviamente non finisce qui: è variegato con crema di pistacchio, wafer croccanti, crumble agli agrumi e mandorle bassinate. Una combinazione di sapori sofisticati che si fondono armoniosamente per creare un’esperienza gustativa unica, combinando dolcezza, freschezza e intriganti consistenze. Non ci resta che provare se Gelato Cesare ha colpito di nuovo nel segno!