Bellanova: “il governo tenterà di mettere in discussione vaccini e green pass, ci opporremo ma va fatta chiarezza”

L’ex ministro Teresa Bellanova, sul proprio profilo facebook, torna sula questione Covid e commissione di inchiesta: “capisco i dubbi che qualcuno in maggioranza vorrà usare per mettere in discussione la scelta di spingere su una vaccinazione quasi obbligatoria, che è stata finalmente l’elemento di svolta nella pandemia. Capisco quei dubbi, li condivido pure, ma in politica ci si sta con le proprie di idee, non con quelle degli altri: se la gestione della commissione andrà troppo in quella malaugurata direzione o se il testo finale metterà in dubbio le scelte legate alla campagna vaccinale, avremo tempo e modo per esprimere tutto il nostro dissenso”, rimarca l’esponente di Italia Viva.

“Però è evidente che un faro sulla gestione della pandemia vada acceso ed è evidente che – come il Presidente Mattarella ha richiamato – non è un faro giudiziario ma politico: le scelte che sono state fatte sono state tutte corrette? Le scuole potevano essere gestite diversamente, evitando di danneggiare una intera generazione di studenti? I ristori a pioggia sono stati tutti utili? Gli acquisti fatti in fretta – come era normale che fosse – hanno lasciato spazio a comportamenti magari non penalmente rilevanti ma forse in futuro evitabili? E infine, quei militari russi che cosa erano davvero venuti a fare in Italia? Ecco, rispondere a queste domande sarà necessario – rimarca Bellanova -. Ed il fatto che io fossi un attore di quelle scelte – più di altri, essendo capo delegazione – non vuol dire che le abbia condivise tutte e che in tutti i casi sia stata messa in condizione dal Presidente del Consiglio di avere tutti gli elementi per esprimere la mia decisione con scienza e coscienza. Quindi bene la commissione di inchiesta, evitiamo di tirare in ballo il Presidente Mattarella quando abbiamo applaudito la commissione per il caso di David Rossi o chiesto quella per la morte di Emanuela Orlandi, cerchiamo tutti di mantenere una coerenza con le nostre idee ed i nostri pensieri di allora. Sennò è davvero tutto strumentale: ed una politica strumentale, tutta di tattica quotidiana, porta davvero poco lontanto”, conclude Bellanova.