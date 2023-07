Bari colonia di ex Reggina: rinnova Maita, da “figlio del Sant’Agata” a capitan futuro

StrettoWeb

Folorunsho (che però è andato via) e Bellomo l’anno scorso, con Menez arrivato da poco. Ma, questi, sono solo quelli recenti. Il Bari è diventato una colonia di ex Reggina e in mezzo a questi c’è un calciatore che si ricorda meno ma che invece in Puglia è diventato istituzione: Mattia Maita.

Play di centrocampo completo, è uno dei tanti grandi prodotti della Reggina di Lillo Foti usciti fuori dal florido settore giovanile, un “figlio del Sant’Agata”. Il suo percorso, però, si è interrotto con la fine di quella grande era, il fallimento, nel 2015, proprio quando Maita era pronto a spiccare il volo. Ma il giocatore, nativo di Messina, ha deciso di rimanere nell’altra sponda. E’ a Catanzaro che diventa grande, dal 2015 al 2020, poi il Bari, la promozione in B e ora il ruolo di “capitan futuro”.

E’ stato scelto lui come “erede” di capitan Di Cesare a sancire il prolungamento del contratto fino al 2026. “Ipotecare la fascia dopo Di Cesare? Fa piacere il solo pensiero. Ma spero con tutto il cuore che Valerio continui a giocare almeno per altri cinque anni”, ha detto.