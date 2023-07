Bambino cade dal traghetto, la mamma si butta in mare per salvarlo ma muoiono entrambi

StrettoWeb

Il figlio è caduto dal traghetto, la mamma si è buttata in mare per salvarlo ma sono morti entrambi. La tragedia è accaduta nel Mar Baltico, su un traghetto in viaggio dalla Svezia alla Polonia. Un bambino di 7 anni, come rivela la Polizia polacca, è precipitato dall’imbarcazione, da un’altezza di 20 metri, mentre il mezzo – lo Stena Spirit, un traghetto passeggeri – si trovava in mare aperto. La madre si è immediatamente gettata in mare per salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare per entrambi.

Il piccolo è stato ritrovato nell’acqua gelida dopo circa 10 minuti, la madre 38enne invece dopo circa un’ora. I corpi sono stati trasportati all’ospedale di Karlskrona, in Svezia, ma le condizioni erano già gravi e i due sono stati dichiarati morti nonostante gli inutili e vani tentativi di rianimazione. Ora si cercherà di ricostruire l’accaduto e capire perché il bambino sia precipitato.