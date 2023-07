Balenando in Burrasca Reading Festival sbarca a Palmi

StrettoWeb

Sarà “Persefone – Il ritorno” a rappresentare il Balenando in Burrasca Reading Festival al Nuovo Teatro Città di Palmi, realizzando l’ultima tappa dedicata alla letteratura in performance reading della sua quarta edizione. Giovedì 13 luglio ore 21, nei nuovi locali della cittadina calabrese, andrà in scena lo spettacolo ispirato alla mitologia della dea Persefone, figlia di Demetra, rapita da Ade e divenuta regina degli Inferi. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Adexo, promotrice del festival. In scena Katia Colica, voce e testi, con le musiche di Antonio Aprile e le incursioni in video di Luca Granata e Loredana Delfino. I costumi sono a cura di Domenica Stelitano, video e foto di Gianluca Del Gaiso e Marco Costantino.

Una lettura contemporanea e attuale che riporta a grandi tematiche: Persefone è una creatura senza età, in bilico tra la fanciulla che è stata – e che dovrà essere ciclicamente in eterno – e il suo ruolo di regina del Regno dei morti. Sull’orlo dell’Ade, appena prima di uscire, si rivolge allo sposo che stenta a lasciarla andare. Così ripercorre le sue memorie senza mai dimenticare di essere attesa dalla madre Demetra e dal mondo intero per permettere l’inizio di una nuova primavera. L’evento è realizzato in collaborazione con l’architetto Wladimiro Maisano, responsabile sezione teatro. Balenando in Burrasca è un progetto cofinanziato con Risorse PAC Calabria 2014/2020 Az. 6.8.3 Il programma completo del Festival è disponibile sul sito www.balenandoinburrasca.it.