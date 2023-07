Autonomia differenziata e PNRR, Elly Schlein a Palermo: “il Governo sta sbagliando tutto”

StrettoWeb

Elly Schlein, segretario del Partito Democratico, ha partecipato all’incontro che si è svolto a Palazzo dei Normanni, a Palermo, su Pnrr e autonomia differenziata. “Siamo contrari al pessimo progetto del ministro Calderoli sull’autonomia differenziata, che vuole aumentare le distanze fra Nord e Sud invece di accorciarle. E siamo preoccupati di perdere i finanziamenti del Pnrr”, rimarca il leader dei Dem.

“Il Pnrr? È un’occasione unica e irripetibile per l’Italia, il nostro governo non può farcela perdere con dubbi, ritardi e modifiche. I fondi in Sicilia andrebbero investiti in particolare per quanto riguarda le infrastrutture: si rischia di perdere gli investimenti sull’elettrificazione delle reti ferroviarie. Bisogna rafforzare anche il trasporto pubblico locale, consentendo alle famiglie più fragili di accedere a questi servizi“, rimarca.