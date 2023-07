Auto si schianta contro un albero in Calabria: morto un sedicenne, altri 3 feriti gravi

StrettoWeb

Una domenica mattina di tragedia: grave incidente in provincia di Catanzaro, tra Girifalco e Borgia. Nel sinistro, per cause ancora in fase di accertamento, coinvolta una Fiat Punto e 4 ragazzi che hanno perso il controllo impattando contro un albero. In 3 sono rimasti gravemente feriti, mentre un sedicenne è morto nell’impatto. Dalle 8 di questa mattina i Vigilo del Fuoco sono a lavoro completando per estrarre i giovani dell’abitacolo, insieme al Suem118 che si è occupato del trasferimento dei feriti con due ambulanze e elisoccorso presso l’ospedale di Catanzaro.