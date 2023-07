Si apre il testamento di Silvio Berlusconi

StrettoWeb

C’era grande attesa, oggi, per l’apertura del testamento di Silvio Berlusconi. Ma intorno alle ultime volontà del Cav è mistero. Il notaio, Arrigo Roveda, ha lasciato il suo studio in via Pagano a Milano, dove dovrebbe essere stato aperto il testamento. “Da me non saprete niente, né oggi, né domani, né mai“, ha detto ai giornalisti, allontanandosi in moto senza aggiungere altro. Quel che è certo, è che il testamento verrà in seguito reso pubblico.

Dallo studio del notaio Roveda è uscito anche l’avvocato Luca Fossati, legale vicino alla famiglia che ha seguito diverse trattative legate alle aziende. Nemmeno lui ha voluto rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti. Da quanto si apprende, sono stati i figli a convenire sulla data di oggi, con l’intera famiglia convocata dal notaio che conserva le ultime volontà del fondatore di Mediaset e di Forza Italia. Secondo indiscrezioni, doveva essere domani la data della convocazione della famiglia Berlusconi, ma sembra che tutto sia stato anticipato ad oggi.