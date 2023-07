Ancora sbarchi a Lampedusa: stato di agitazione da parte dei pescatori

StrettoWeb

Sono 2433 i migranti che sono presenti all’hotspot di Lampedusa. Previsti i trasferimenti: stamattina saranno 530 i migranti che verranno imbarcati con nave straordinaria Galaxy diretta a Porto Empedocle. Altri 517 migranti minori, oggi, lasceranno l’isola nelle prossime ore. Da mezzanotte sono stati recuperati in mare circa 25 migranti, di cui oltre 780 migranti subsahariani e tunisini, soccorsi in mare dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza.

In stato di agitazione i pescatori di Lampedusa, che nelle scorse ore hanno annunciato – a cui aggiunge anche la categoria degli autotrasportatori – in una lettera al Prefetto di Agrigento e al Sindaco di Lampedusa, l’ intervento tempestivo per ripristinare il corretto servizio di linea dei traghetti, rallentando il flusso di merci, alimentari e medicinali.

Nel frattempo, sono in corso le operazioni di fotosegnalazione dei 190 migranti sbarcati dal traghetto di linea Cossydra. I poliziotti della Questura di Agrigento sono riusciti ad ottenere a supporto quattro squadre della Protezione civile regionale per velocizzare le operazioni di smistamento. Presenti al porto gli autobus, che sono stati inviati dalla Prefettura di Agrigento, con cui i migranti inizieranno il nuovo viaggio con destinazione presso le strutture d’accoglienza di Marche, Puglia, Abruzzo, Calabria e della stessa Sicilia.

Aggiornamento ore 12:33 – Sono sbarcati altri 99 migranti a Lampedusa dove, da mezzanotte, gli approdi salgono a 17 con un totale di 698 persone. A bordo dei 2 barchini, che sono stati soccorsi dalla motovedetta Cp290 della Guardia costiera, 41 migranti (di cui 4 donne) e 58 nell’altro (8 donne e 6 minori) originari di Costa d’Avorio, Camerun, Ghana, Guinea, Mali, Camerun, Burkina Faso, Sudan, Senegal e Nigeria.