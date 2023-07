Ancora problemi idrici a Messina, Gioveni: “in queste giornate afose diventa un’odissea”

StrettoWeb

Il consigliere comunale Libero Gioveni ha inviato una nota al presidente Amam Loredana Bonasera, in cui chiede la risoluzione del disservizio idrico che colpisce contrada San Corrao:

“Con la presente, il sottoscritto Libero Gioveni, nella qualità di consigliere comunale, in riferimento alla problematica in oggetto, Le rappresenta quanto segue:

Pur nella consapevolezza che ancora in città vi siano tante zone in cui il servizio idrico non venga garantito H24 per le più disparate ragioni e soprattutto nel periodo estivo, vi è tuttavia una zona della città, la contrada San Corrao di via Noviziato Casazza, che forse (e non se ne comprende affatto il motivo) è quella più penalizzata in quanto i residenti, come accaduto per esempio in questi ultimi due giorni, non usufruiscono completamente del prezioso servizio.

Le famiglie di contrada San Corrao, infatti, soprattutto nella stagione estiva, rimangono spesso senza acqua anche per due o tre giorni consecutivi, salvo poi riceverla per qualche ora e tornare nuovamente a secco per altre due giornate.

Possibile che accada un simile disservizio nei confronti di queste esasperate famiglie? E’ ovvio che chi ha la fortuna di possedere un serbatoio può, almeno per una giornata, usufruire dell’acqua approvvigionata, ma per le altre 36 o 48 ore successive, specie in queste giornata afose, diventa un’autentica odissea! Ieri sera codesta azienda ha dovuto fornire, dopo però non poche ore di attesa, una

autobotte per rifocillare i residenti che peraltro hanno vissuto anche attimi di paura per gli incendi che hanno colpito anche questa frazione.

Pertanto, nel voler comprendere da Lei i motivi di questi reiterati disservizi, il sottoscritto consigliere

CHIEDE

alla S.S. di voler attivare tutte le azioni necessarie affinché questo grave disservizio che colpisce sistematicamente le famiglie di contrada San Corrao non abbia più a ripetersi. Nelle more di cortese e celere riscontro della presente, si porgono cordiali saluti”.