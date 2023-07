Altro che politica! Matteo Renzi svela il segreto della sua remise en forme: “ho perso sei chili con il digiuno intermittente”

StrettoWeb

Inutile parlare di politica, quella ormai è superata. Inutile anche parlare delle azioni da mettere in campo con il suo partito “Italia Viva”, a tratti traballante, oppure grottesco. Non siamo neanche più interessati alla diatriba con il segretario del Pd Schlein, tantomeno all’opposizione dell’opposizione (perdonate il gioco di parole) che il partito esegue, puntualmente, in Parlamento. Di Matteo Renzi ci interessa solo una cosa, ovvero la sua forma fisica. Anzi, è proprio il leader di Italia Viva che ci tiene a lanciare lo ‘scoop’ su come si è rimesso in sesto, ovviamente non in senso politico, e a perdere ben 6 chili. Una silhouette tutta nuova, quella di Renzi: si sa, anche se pochi, perdere chili può fare la differenza. Qual è allora il segreto della sua “remise en forme”?

Matteo Renzi lo svela sull’emittente nazionale televisiva, nel salotto di Bruno Vespa: l’obiettivo era raggiungere la perfetta forma fisica per poter correre la Milano Marathon dello scorso aprile. E, a quanto pare, pare che il nuovo regime alimentare stia dando ottimi risultati. Renzi ha deciso di seguire la dieta del “digiuno intermittente” suggeritagli da un personaggio famoso: “il primo che mi ha fatto una ‘capa tanta’ per usare il digiuno intermittente è stato Fiorello. L’ho incontrato, è il maestro di tutti noi. Quando sono andato a gennaio in trasmissione da lui mi mostrava come dopo le 16 ore di pausa si stesse sbranando un toro da quanto stava mangiando”.

A convincerlo poi a fare sul serio è stata la moglie Agnese, dopo avergli regalato uno smart watch che, come sottolinea il leader di Italia Viva, “ti controlla tutti i dati, battiti cardiaci, prestazioni fisiche ed è collegato al cellulare”. Da lì, l’ascesa all’olimpo degli atleti, o alla discesa del peso in bilancia. Ecco, a grandi linee, come funziona la sua dieta: “devi dedicare un po’ di tempo a tra l’ultima volta in cui hai inghiottito degli zuccheri alla successiva volta che prendi degli zuccheri. Puoi prenderti un caffè senza zucchero, puoi prenderti l’acqua, il thè senza zucchero, non puoi prendere zuccheri perché questo permette all’organismo di lavorare in un certo modo”.

E, per chiudere il suo intervento nutrizional-politico a “Porta a Porta”, Renzi ha dichiarato: “sono colpito che questa cosa abbia fatto notizia più di un mio intervento al Senato ma occhio bisogna anche fare movimento”. Una frase che è tutto un programma: fossimo in Matteo, ci chiederemmo perché la sua dieta faccia più notizia delle sue pseudo-azioni politiche messe in atto da “Italia Viva” che, da oggi, potrebbe cambiare slogan in “Viva Matteo”, per i suoi sei chili persi.