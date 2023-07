Alice “canta” Battiato, grande attesa per il concerto al Castello di Milazzo

StrettoWeb

Quella di martedì 1 agosto si preannuncia una serata evento. Al Castello di Milazzo si esibirà infatti Alice che canterà le opere di Franco Battiato onorando il suo straordinario talento. “Eri con me” , questo il titolo del concerto con un nuovi brani in scaletta. E non mancherà anche la hot “Per Elisa”, vincitrice del Festival di Sanremo del 1981. Sul palco accompagneranno la cantautrice, Carlo Guaitoli al pianoforte e Chiara Trentin al violoncello. “Il compositore e autore che sento più vicino e affine, non solo musicalmente, è sicuramente Franco Battiato”. ha spiegato Alice «Da molto tempo, nei vari progetti live e discografici, canto le sue canzoni, quelle a cui sento di poter aderire pienamente”. “Eri con me Alice canta Battiato” è un tour prodotto e organizzato da Imarts.

La data siciliana è promossa e curata da Arena Eventi Communication. L’appuntamento di domani al Castello è fissato alle 21. I biglietti sono disponibili anche sui circuiti online TicketOne e Tickettando.