Alessandro Borghese in Calabria alle prese con gli ortaggi: “sono bruttini ma eccezionali”

StrettoWeb

“Un segno, una forma irregolare, la buccia impolverata, un’ammaccatura, un bitorzolo, in gergo “ugly food” che vuol dire cibo naturale e salutare, alla vista a tratti “bruttino” ma nella realtà eccezionale e saporito al palato. Quando un difetto rende perfetti!“. Lo scrive il noto chef Alessandro Borghese, figlio dell’amatissima attrice Barbara Bouchet, reso noto in particolare dal programma “4 ristoranti“.

Alessandro Borghese si trova in Calabria, e nello specifico a Praia a Mare, in provincia di Cosenza. A corredo del post le foto scattate in quello che sembra essere un mercato locale, con immagini di ortaggi tipici calabresi, visibili nella gallery sfogliabile in alto.