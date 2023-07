StrettoWeb

Al via la rassegna cinematografica “Una, Nessuna, Centomila”, organizzata dalla Piccola Opera Papa Giovanni Onlus – Centro Antiviolenza “Angela Morabito” – in collaborazione con il Comune di Siderno, Assessorato alle Pari Opportunità. L’iniziativa culturale rientra nella più ampia attività di sensibilizzazione promossa dal Centro Antiviolenza sull’area della Locride ed in particolare di Ardore, dov’è presente uno sportello di ascolto.

La rassegna si aprirà il 7 luglio alle h 18:30, proseguirà il 14 e il 19 luglio, e terminerà il 4 agosto, presso la Villa comunale di Siderno, lungomare delle Palme. Quattro immancabili appuntamenti che richiameranno la partecipazione di attori istituzionali ed associazioni. Ogni pellicola cinematografica sarà introdotta infatti da un nutrito dibattito sui temi delle pari opportunità con la proiezione del film “We want sex”, dell’omofobia con “Ammonite”, delle mafie con “Una femmina”, della violenza di genere con “L’amore rubato”. Al centro della riflessione ci saranno le donne, i divari di genere, la necessità di modelli culturali e strategie d’intervento che garantiscano piena e consapevole attuazione al cambio dei modelli involutivi che caratterizzano la società.

Qualsiasi lettura interpretativa riguardo la violenza maschile sulle donne non può che affrontarsi su un piano culturale, ancor prima che normativo, politico, pedagogico, securitario. Perché la violenza che si consuma all’interno di una dimensione domestica o nei contesti di vita quotidiana è lo specchio sociale in cui viviamo e soprattutto non si tratta di un fatto privato, ma di un fenomeno strutturale e diffuso, che affonda le sue radici e si nutre delle disuguaglianze di genere, della disparità di potere, di in un’organizzazione della società che resta patriarcale, intrisa di stereotipi sui ruoli e sulle capacità delle donne. La messa a fuoco di questo fenomeno che frena il progresso materiale e lo sviluppo di tutti, porta inevitabilmente all’azione comune.

E’ nei momenti di maggiore criticità che si attivano le determinazioni più efficaci, e questo è il tempo. Sarano queste le premesse da cui si accenderanno i dibattiti, che vedranno la partecipazione di circa 30 illustri ospiti, tra cui si citano il sottosegretario Wanda Ferro, il Prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani, il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace, il Procuratore di Locri Giuseppe Casciaro e di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, il Procuratore della Repubblica presso il TM di RC Roberto Di Palma, il regista Fabio Mollo, la Sindaca di Siderno Mariateresa Fragomeni e la Prof.ssa Giovanna Vingelli per l’Unical.

Le attività sono svolte in partnership con la Caritas di Locri, gli Ambiti Territoriali dei Comuni di Caulonia e Locri.