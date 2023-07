Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria di notte con i più piccoli

StrettoWeb

Proseguono al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria gli appuntamenti pensati per i visitatori più piccoli. Sulla scia dell’entusiasmo con cui sono stati accolti gli appuntamenti proposti nelle scorse settimane, grazie alla collaborazione con la 4Culture il MArRC propone un inedito appuntamento serale. Questa sera, in occasione dell’apertura straordinaria estiva, a partire dalle 20:30 i più giovani visitatori saranno accompagnati in una divertente e originale “caccia al tesoro” nelle sale del Museo: un modo piacevole e stimolante per imparare divertendosi. Il laboratorio rientra nel biglietto ordinario, gratuito fino a 18 anni. I minori dovranno essere accompagnati da almeno un adulto.

Dalle 20.00 il prezzo del biglietto sarà di soli 3 euro, maggiorato di 1 euro a favore del patrimonio culturale danneggiato dall’alluvione in Emilia Romagna (art. 14, DL 61/2023).

“Accanto al ricco programma di eventi serali estivi, si è deciso di dedicare alcuni appuntamenti ai più piccoli visitatori – afferma il funzionario Maria Domenica Lo Faro, che ha curato le attività laboratoriali in collaborazione con 4Culture. Le bambine e i bambini potranno divertirsi sfidandosi a scoprire e riconoscere i reperti archeologici, come in una tradizionale caccia al tesoro. Il premio sarà entrare in contatto con il ricchissimo patrimonio culturale esposto nelle sale del Museo. In questo modo, invitiamo i più piccoli ad apprendere in modo stimolante e consapevole, offrendo loro una insolita opportunità di vivere il Museo“.

Ma le sorprese per i più piccoli non sono finite: in considerazione del grande successo riscontrato dalla simulazione di uno scavo archeologico nella cornice di piazza Paolo Orsi, l’appuntamento per i “Piccoli archeologi al Museo” ritorna anche in versione serale. Giovedì 20 luglio, alle ore 20:30 tutti i visitatori potranno assistere all’attività organizzata a cura della 4Culture. L’attività, senza obbligo di prenotazione, avrà la durata di circa mezz’ora, durante la quale verrà proposto un laboratorio didattico pensato per bambini dai 5 ai 10 anni e famiglie, dedicato alla simulazione di uno scavo stratigrafico. I piccoli visitatori, accompagnati dai familiari, potranno osservare le operazioni condotte dagli archeologi, conoscere gli strumenti, comprendere come si svolge una ricerca sul campo.

“Un Museo che si rivolge ai bambini – ha dichiarato il direttore del Museo, Carmelo Malacrino – è un Museo che investe per un futuro migliore. Siamo felici del successo dei nuovi laboratori didattici, con tanti “piccoli archeologi” che stanno imparando divertendosi. Ringrazio l’archeologa Maria Domenica Lo Faro per il coordinamento delle attività didattiche e tutti i professionisti coinvolti“.