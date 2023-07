Akademia Sant’Anna Messina: il nuovo ingaggio è una schiacciatrice

StrettoWeb

Un’altra bocca di fuoco a disposizione per coach Fabio Bonafede. Si tratta della schiacciatrice Aurora Rossetto, in arrivo dal Friuli, dove ha disputato le ultime tre stagioni con Martignacco e Talmassons

Un altro ingaggio di grande spessore per il club messinese che con la classe ’97 originaria di Cittadella (PD), aggiunge tanti centimetri (ben 190) e tanti punti ad un reparto che già si era arricchito con gli innesti

importanti di Kelsie Payne e Jessica Joly.

Preziosa in fase di ricezione, dotata di grande tecnica e di tanta personalità, fa dei fondamentali di attacco e di muro il proprio punto di forza, oltre ad aver dimostrato nel tempo grande adattabilità, essendo stata impiegata all’occorrenza anche nel ruolo di opposto. Cresciuta

nella Pool Patavium Padova, la formazione pallavolistica giovanile di Aurora si sviluppa soprattutto nei due anni vissuti tra l’Anderlini Modena – dove nella stagione 2014/2015 disputa la serie B2 e il campionato di categoria Under 18 – e l’Argentario Trento, sempre in B2.

L’anno successivo torna a Padova, in B1, prima con l’Amat e, a seguire, con l’Aduna Volley. Nella stagione successiva Aurora si accasa al Volley Pordenone, ancora in B1 per poi approdare alla Volley Noventa e, di lì a poco, esordire in serie A2 nel campionato 2020/2021 con la maglia di Martignacco. Nel centro friulano – dove gioca anche la nuova compagna di Akademia, la centrale Dalila Modestino – si ferma due stagioni, dimostrando fino in fondo le proprie notevoli qualità. Il campionato appena concluso l’ha vista recitare un ruolo da protagonista con Talmassons, squadra con la quale ha registrato a fine stagione uno score di 30 partite giocate tra Campionato, Coppa Italia e Play Off promozione, e 271 punti (230 in attacco, 6 ace, 35 muri).

L’ingaggio di Aurora Rossetto alza ulteriormente il tasso qualitativo dell’organico a disposizione di coach Bonafede per la prossima stagione, confermando ancora una volta la linea societaria di voler costruire un roster in grado di compiere un ulteriore salto in avanti verso mete sempre più ambiziose.