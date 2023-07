Serie D: il NOME del nuovo allenatore del San Luca

StrettoWeb

L’ASD San Luca 1961 comunica “la scelta del nuovo allenatore che andrà a guidare il San Luca nella prossima stagione calcistica che inizia il 3 settembre. La nuova guida tecnica è Antonio Aiello, calabrese di Palermiti, provincia di Catanzaro dove è nato il 4 dicembre 1970. Milanese di adozione, 52 anni, Aiello porta in dote tanta esperienza maturata in serie D sui campi del San Marino, l’Avezzano, la Novese e il Serpentara Bellegra Olevano. La sua ultima esperienza sulla panchina di una squadra di calcio risale al 2021-22 quando ha guidato in Eccellenza il Milano City, terza squadra della città di Milano. Sempre in Eccellenza, ha guidato l’FbC Saronno.

Questa la sua prima dichiarazione: “sono molto felice e orgoglioso di allenare il San Luca, una realtà calcistica molto importante malgrado si tratta di un paese molto piccolo. Non vedo l’ora di ritornare in Calabria, a San Luca, per iniziare una nuova avventura. In attesa di prendere visione di una realtà che però conosco molto bene, posso garantire il massimo impegno e tutta l’esperienza che ho maturato in questi ultimi anni sui campi di calcio. Ci tengo a ringraziare il presidente Giampaolo e la società per questa nuova opportunità che mi viene concessa. Umiltà, passione, lavoro e sacrificio saranno il mio motto”.