Flash mob all’aeroporto di Reggio Calabria, l’On. Sofo: “con il Ponte sullo Stretto diventerà strategico”

StrettoWeb

Questa mattina di fronte all’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria si è svolta una Conferenza Stampa, con flash mob, durante la quale l’Europarlamentare Vincenzo Sofo ha illustrato i contenuti della sua interrogazione presentata al commissario europeo ai trasporti Adina Valean. La richiesta è decisa e ferma: si pretende una presa di posizione in merito al futuro dell’aeroporto reggino.

“Quando ci sarà il ponte sullo Stretto, l’aeroporto di Reggio diventerà l’aeroporto dello Stretto“, sottolinea Sofo. Lo scalo, infatti, è strategico nel progetto di collegamento infrastrutturale del territorio. Verrà “considerato finalmente come aeroporto di tutta questa area dello Stretto – precisa Sofo – da qui passa il 20% del commercio mondiale, che noi non riusciamo ad intercettare per carenze infrastrutturali”.

E l’onorevole Sofo promette che la battaglia sarà ferma e decisiva, perché “l’aeroporto è il nostro tassello mancante, e da questo seguirà anche un adeguamento del numero di voli e del prezzo dei biglietti“. Di seguito l’intervista completa di Sofo e il flash mob del consigliere Massimo Ripepi:

Aeroporto dello Stretto: intervista all’Europarlamentare l’On. Vincenzo Sofo

Flas mob all'aeroporto di Reggio Calabria