Aeroporto, Reggina, giovani in fuga: “Reggio dice basta, consegnare al Prefetto le schede elettorali”

StrettoWeb

Reggio Calabria vive da tempo giorni difficili e rassegnati. Negli ultimi giorni, però, tutta una serie di notizie negative hanno gettato nello sconforto un popolo più che mai abbandonato e apatico: l’ormai consueta acqua che manca d’estate, la “beffa” Aeroporto, professionisti che (giustamente) si lamentano dopo l’arrivo in città, turisti che non esistono, topi e immondizia a non finire, cantieri incompiuti, Reggina.

In tutto ciò si inserisce un intervento social che sta facendo il giro dei gruppi reggini. E’ del gruppo di tifosi amaranto Old School Reggina. Lo riproponiamo integralmente.

“Avviso a tutti i reggini e tifosi della Reggina. Reggio Calabria la città abbandonata dalle istituzioni. La Reggio bella e gentile non esiste più ed ha lasciato il posto alla Reggio depredata ed abbandonata al suo destino. Dopo lo scippo del capoluogo, l’espoliazione della città più grande, importante e bella della Calabria è continuato scientemente sotto gli occhi di una politica Reggina inesistente. Le continue promesse di chi ci amministra rimangono sulla carta e accompagnano questa città al totale declino che si concretizza con l’abbandono, negli ultimi cinque anni, da parte di oltre 12.000 giovani reggini della propria terra d’origine. È di queste ore la notizia che il nostro aeroporto, per soli due giorni, non è soggetto a limitazioni, causa forza maggiore, essendo l’aeroporto di Catania inagibile”. “La stessa squadra di calcio, la nostra amata Reggina, il vessillo che orgogliosamente, sventola da 109 anni su tutti i campi d’Italia, si cerca di far ammainare con un attentato alle leggi dello Stato da quel “sistema” che si chiama FIGC e CONI. Questa è l’ennesima dimostrazione che la città metropolitana di Reggio Calabria è destinata a morire per quel disegno criminoso perpetrato all’indomani dei fatidici anni 70″. “Adesso Reggio dice basta… invito tutti i miei concittadini a consegnare, al Sig Prefetto, le schede elettorali considerato che lo Stato centrale ci ha abbandonati e le istituzioni sono latitanti… Siamo stanchi di essere presi in giro e di vedere i nostri figli dover abbandonare questa terra… Un giorno di questo ne dovrete rendere conto a DIO Per Reggio città metropolitana. I Cittadini e i Tifosi di Reggio che volano. Per data ed orario, li comunicheremo nei prossimi giorni”.