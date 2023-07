Aeroporto di Catania, il sindaco: “ecco quanto apre il terminal A”

StrettoWeb

“Entro il 7 agosto riapre il terminal A“. E’ quanto ha annunciato il sindaco di Catania, Enrico Trantino, intervenuto a Rainews24 .”Pensate che Catania è stata la città più ambita per i ponti del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno e Taormina è una meta che attrae sempre un grande flusso. Rispetto a queste cancellazioni di questi giorni, la mia preoccupazione arriva dall’indotto. Se sento dire a un turista che in questi giorni ha impiegato 2 ore per un viaggio aereo e 6 ore per raggiungere Catania con altri mezzi spero che non diffonda troppo questa condizione che ha vissuto”, conclude Trantino.