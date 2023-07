Adesso anche Nardella inizia a spararle sul Ponte sullo Stretto: “prima sistemiamo i mille ponti di Firenze”

StrettoWeb

“La manutenzione dei ponti è fondamentale. Non possiamo ricordarci della questione della manutenzione dei ponti solo quando accadono tragedie come è successo per il ponte Morandi a Genova. Mi colpisce molto che il governo invece di mettere a disposizione delle Province e delle Città metropolitane le risorse per la manutenzione di questo patrimonio viario fondamentale metta i soldi per l’avveniristica opera del ponte sullo Stretto di Messina”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine del convegno organizzato dall’Unione delle Province Toscane sui ponti stradali toscani ‘Studi ed azioni per l’applicazione delle linee guida per i ponti esistenti in Toscana’.

Secondo Nardella è necessario “avere una strategia ed una pianificazione che consenta agli enti locali, fra cui Province e Città metropolitane, di disporre di risorse per avere una manutenzione completa dei ponti”. “Noi abbiamo nel territorio metropolitano fiorentino 1021 ponti – ha ricordato -, sono praticamente tutti ispezionati, quindi sono tutti sotto controllo, ma abbiamo a disposizione un fondo di appena 23 milioni da spendere da qui ai prossimi tre anni, ed un fondo di altri 28 milioni da qui ai prossimi sei anni. Stiamo parlando quindi di 51 milioni di euro in più anni, è una miseria, e se dovessimo fare una stima delle risorse che servirebbero per una manutenzione completa, dettagliata, da qui ai prossimi anni, parleremmo di dieci volte tanto, ovvero di almeno 500 milioni. Si pensi prima a creare le condizioni perché tutti i ponti dei nostri territori siano tenuti nelle condizioni ottimali, e poi magari a progetti ulteriori”.

Nardella ha fatto anche l’esempio di ponte Vespucci a Firenze, per cui è in atto un piano da 4 milioni di euro, sul bilancio comunale, per la messa in sicurezza: “A settembre – ha detto – potremmo consentire nuovamente il passaggio dei mezzi pesanti come gli autobus, ed entro fine novembre termineremo davvero tutti gli interventi. Ma pensate che si parla di 4 milioni di euro per un solo ponte, peraltro comunale e pure piuttosto piccolo”.