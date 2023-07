Acr Messina, continua l’opera di rafforzamento: ufficiali due giovani, ma non è finita

StrettoWeb

L’Acr Messina ha dovuto bruciare le tappe. Le incertezze sull’iscrizione, e la trattativa poi saltata con Mannino, hanno fatto perdere tempo al club di Sciotto, il quale dopo la “tempesta” ha provveduto ad occuparsi della parte tecnica, con l’ufficialità di mister Modica e del Ds Roma.

Proprio quest’ultimo è impegnato adesso a sistemare l’organico della stagione da poco iniziata. Numerose le ufficialità di questi giorni: le ultime sono quelle degli attaccanti Pierluca Luciani e Francesco Scafetta, entrambi classe 2002 ed entrambi in prestito, uno dal Frosinone e l’altro dal Bari (che lo ha acquistato per poi girarlo ai peloritani). Non è però, ovviamente, finita qui. Sul taccuino del Ds ci sono infatti altri incontri e contatti per definire il mercato in entrata e in uscita.