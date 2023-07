Acr Messina, c’è il primo colpo in entrata: l’annuncio ufficiale

StrettoWeb

“Il Potenza Calcio comunica il trasferimento a titolo definitivo di Vincenzo Polito alla società ACR Messina. Il leone rampante ringrazia il calciatore per il lavoro svolto ed augura le migliori fortune per il proseguimento della carriera”. Con questa nota ufficiale, il Potenza comunica di aver ceduto Vincenzo Polito all’Acr Messina. Si tratta del primo colpo in entrata del club peloritano dopo gli annunci di mister Modica e del DS Roma.

La società deve fare in fretta per sistemare l’organico in vista del ritiro e della nuova stagione, dopo le settimane turbolente legate all’iscrizione e al passaggio di proprietà, poi non concretizzatosi. L’arrivo di Polito è solo il primo di una serie di ufficializzazioni che si concretizzeranno a breve.