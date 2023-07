Acr Messina, altro tassello in entrata: ufficiale Damiano Lia

StrettoWeb

“Damiano Lia è dei nostri. Ratificato il contratto, adesso è del Messina. Accogliamolo con l’affetto che contraddistingue la tifoseria messinese”. Così, sui social, il Messina annuncia un nuovo arrivo, che va ad arricchire l’organico aggiungendosi alle new entry degli ultimi giorni.

Per Lia – che era stato già annunciato dal ds Roma in conferenza stampa, e per cui mancava soltanto l’ufficialità – si tratta di un ritorno. Aveva giocato nel 2017-2018, sempre con Modica in panchina, dopo la trafila nelle giovanili. E’ un difensore classe ’97 l’anno scorso alla Vibonese.