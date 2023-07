Acr Messina, tutto pronto per il ritiro in Sila. Definito l’organigramma. E c’è un nuovo acquisto

StrettoWeb

Completato il ciclo delle presentazioni domani scatta ufficialmente a San Giovanni in Fiore, nel cuore della Sila, il ritiro pre-campionato dell’Acr Messina. La comitiva si radunerà all’hotel “La Duchessa della Sila“, entro le 11 di domani, mentre nel pomeriggio si terrà al “Valentino Mazzola” il primo allenamento agli ordini di mister Modica.

Ieri mattina, al Salotto Fellini di Piazza Duomo proprio l’allenatore ha voluto fortemente presentare lo staff che lo affiancherà in questa nuova esperienza in riva allo Stretto. L’Ufficio comunicazione informa che è in fase di definizione lo staff che si occuperà dei canali Social e già dalla prossima settimana, dopo avere dato sostanza alla nuova azione comunicativa, si darà anche forma e immagine che compete ad una società come l’Acr Messina. Sarà dedicata molta attenzione ai canali Social, mentre sarà attivato lo store sul sito istituzionale. Di seguito l’organigramma diffuso dal club.

Nuovo colpo in entrata: attiva il giovane Frisenna

Nel frattempo la società ha comunicato di “avere perfezionato nella giornata di ieri l’ingaggio di Giulio Frisenna (21 anni), centrocampista, proveniente dal Licata (29 presenze e 3 gol). Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale che lo lega all’Acr Messina fino al 30 giugno 2025″.

Giulio Frisenna, accompagnato dal dott. Domenico Fugazzoto, ha completato le visite mediche a Messina e domani farà parte della comitiva che partirà per San Giovanni in Fiore, sede del ritiro. “Siamo contenti di questo nuovo rinforzo – afferma il ds Domenico Roma – perché si tratta di un calciatore che risponde alle caratteristiche richieste dal nostro allenatore Modica. Voleva calciatori con la pancia vuota, vogliosi di fare bene e soprattutto entusiasti di venire a Messina, una delle piazze più importanti e calde del panorama calcistico nazionale”.

L’organigramma 2023-2024

PRIMA SQUADRA

Allenatore: Giacomo Modica

Allenatore in seconda: Emanuele Ferraro

Preparatore portieri: Mauro Manganaro

Preparatore atletico: Filadelfio Ristuccia

Match analyst: Piero Giacalone

Magazziniere: Giovanni Cirino

AREA TECNICA

Direttore sportivo: Domenico Roma

Team Manager: Fernando Cammarata

SOCIETA’

Direttore operativo: Angelo Costa

Segretario generale: Alessandro Failla

Comunicazione: Davide Gambale/Francesco Saya (fotografo)

Delegato Sicurezza: Giuseppe Bellantoni

Support Liason Officer: Maurizio Mantineo

AREA MEDICO/SANITARIA

Medici responsabili

Antonino Puglisi

Domenico Fugazzotto

Francesco Mento (Medico sociale)

Fisioterapista

Andrea Calimeri

Massofisioterapisti

Carmelo Cutroneo

Maurizio Numa