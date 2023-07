Acr, Ragusa: “per me c’è un maggior senso di responsabilità visto che sono nato a Messina”

Antonino Ragusa, capitano dell’ACR Messina, con esperienze nella Reggina ed in Serie A, ospite di Sky Sport, ha parlato prossima stagione. “Si prova un senso d’appartenenza diverso a giocare qui, per me c’è anche un maggior senso di responsabilità visto che sono nato qui. In questi anni ho cambiato tantissime squadre, una l’anno in pratica, ora ho un altro anno di contratto qui al Messina e vediamo cosa succederà”, evidenza Ragusa.