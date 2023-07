Acr Messina, mister Modica parla dell’addio di Kragl: “Sciotto voleva tenerlo, ha fatto tutto lui”

StrettoWeb

“Ho avuto il piacere di conoscere Kragl solo cinque giorni, non entro nel merito dei suoi problemi personali; lui poteva entrare in un progetto tecnico perché ha qualità, ma bisogna rispettare la sua volontà, il suo desiderio e le sue problematiche. Mi spiace di averlo avuto brevemente, ma se non poteva esserci d’aiuto è giusto che cambi aria. Gli auguro comunque il meglio e tanta fortuna e soprattutto di risolvere i suoi problemi personali. Ha comunque fatto tutto lui, il presidente voleva tenerlo a tutti i costi, ma non potevamo certamente trattenerlo contro la sua volontà”.

Così Giacomo Modica, allenatore del Messina, in una nota ufficiale del club. Il nuovo allenatore dei peloritani commenta la scelta dell’esperto giocatore di separarsi dalla società siciliana, aiutata a conquistare la salvezza nel girone di ritorno della scorsa stagione.