Acr Messina, c’è il terzo nuovo arrivo: torna Marco Manetta, ritrova mister Modica

StrettoWeb

“L’Acr Messina comunica di avere perfezionato l’ingaggio di Marco Manetta (32 anni compiuti il 14 luglio), esperto difensore centrale, proveniente dal Taranto (27 presenze e 1 gol), dov’era in scadenza di contratto”. Comincia così la nota con cui il club peloritano annuncia il suo terzo nuovo arrivo di questa sessione estiva.

“Nelle ultime cinque stagioni il calciatore ha militato stabilmente in serie C indossando le maglie di Cavese, Fermana, Vis Pesaro e Taranto, risultando uno dei difensori più continui della categoria. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale che lo lega all’Acr Messina fino al 30 giugno 2025. Per Marco Manetta si tratta di un ritorno in riva allo Stretto avendo indossato la maglia del Messina nella stagione 2017/2018 (27 presenze), allenato da Giacomo Modica. L’esperto difensore nato a Tivoli (RM) è stato espressamente richiesto dal tecnico giallorosso al ds Domenico Roma”.