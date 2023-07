L’Acr Messina e il futuro di Kragl: parla il Presidente Sciotto

StrettoWeb

“Kragl è un calciatore importante, tant’è che è stato riconfermato ed è partito per il ritiro con la comitiva. Gode della stima di mister Modica che lo sta vendendo all’opera. Stiamo proponendo il prolungamento del suo contratto. Ma se il ragazzo manifesterà la volontà di andare via non possiamo certamente tenerlo qui a Messina con le catene. Da parte nostra c’è la volontà di averlo con noi in giallorosso”.

Ha risposto così, sui canali ufficiali, il Presidente dell’Acr Messina Pietro Sciotto. Il protagonista principale è Oliver Kragl, uno degli esperti in organico, arrivano lo scorso gennaio e grande trascinatore della rimonta nel girone di ritorno, culminata con salvezza.