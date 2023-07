Acr Messina: nuovo accordo con il Camaro per la gestione del settore giovanile

StrettoWeb

Acr Messina comunica di avere definito la composizione della struttura dirigenziale che si occuperà della gestione e dello sviluppo del settore giovanile. Il club si avvarrà dell’esperienza e della professionalità del management dell’SSD Camaro 1969, club tra i più apprezzati in ambito giovanile anche fuori dai confini regionali. Antonio D’Arrigo è stato nominato responsabile del settore giovanile, coordinatore tecnico sarà Pasquale Rando, Davide Manzo il direttore operativo. Per i tre dirigenti messinesi si tratta di un ritorno all’Acr Messina, con cui hanno collaborato con mansioni diverse nella stagione 2019/2020. La società potrà contare, inoltre, sulla consulenza esterna di Claudio Lucchini, per nove anni responsabile scouting area Sud Italia del settore giovanile dell’Atalanta.

Nei prossimi giorni verrà completato l’organigramma dirigenziale e saranno definiti gli staff tecnici delle formazioni che prenderanno parte ai campionati nazionali. Si informa infine che tutte le squadre giovanili dell’Acr Messina svolgeranno gli allenamenti settimanali e disputeranno le gare ufficiali presso “L’ambiente Stadium” di Bisconte.