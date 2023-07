A Stromboli si testano le sirene per emergenza maremoto e parossistica

StrettoWeb

Nuovi test operativi saranno effettuati lunedì a Stromboli, per il sistema di allarme delle sirene, utili nella segnalazione di maremoto e per l’attività esplosiva parossistica del vulcano. I test si svolgeranno in 2 fasi, ciascuna delle quali sarà preceduta dalla diffusione di un messaggio vocale, in 3 lingue (italiano, inglese, francese) che annuncia l’inizio dei test evidenziando che non ci sono pericoli in atto per la popolazione. Nella prima fase le sirene emetteranno un suono “monotonale continuo” che corrisponde all’avviso allerta maremoto a Stromboli, Ginostra, Panarea e Milazzo. Nella seconda fase le sirene emetteranno un suono “a due tonalità alternate” che corrisponde ad un avviso di allerta esplosione parossistica a Stromboli e Ginostra. La conclusione dei test sarà data da un ulteriore messaggio vocale.