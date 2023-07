A Palmi la presentazione della raccolta di racconti “Dagli Appennini a Saturno” di Paolo Bartalini

StrettoWeb

Infanzia: una parola che ci proietta in quel tempo della nostra vita in cui non vedevamo l’ora che arrivasse l’estate per giocare fino a sera in cortile, o che arrivasse il Natale per trascorrere del tempo in casa, in famiglia, ad ascoltare i racconti dei nostri nonni.

Un tempo, l’infanzia, nel quale sebbene inconsciamente, iniziamo a gettare le basi del nostro futuro.

Quel tempo è racchiuso nella raccolta di racconti “Dagli Appennini a Saturno” di Paolo Bartalini, edita da L’Erudita – gruppo editoriale Giulio Perrone, che sarà presentata a Palmi il 28 luglio alle 19, al Centro Giovanni Paolo II (piazzale Ibico).

Sarà presente l’autore, intervistato dal giornalista de “Il Quotidiano del Sud” Domenico De Luca; la lettura di alcuni dei racconti sarà a cura dell’attrice Daniela D’Agostino insegnante della BAT – Bottega Artigianale del Teatro. All’evento sarà presente anche Wladimiro Maisano.

I racconti sono stati scritti tra il 2010 ed il 2020 e beneficiano dell’editing professionale, del fermento e del patrimonio umano di due delle maggiori scuole di scrittura romane, Omero e Genius.

Molti dei racconti della raccolta sono stati scritti durante le full immersion estive di scrittura in Toscana, terra natale dell’autore, e riprendono i tratti essenziali delle origini dell’autore.

L’AUTORE – Nato a Pisa il 19 giugno del 1968. Già professore di Cosmologia e Fisica delle Particelle alla Central China Normal University (CCNU) di Wuhan (Cina) nonché associato all’Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare (CERN) di Ginevra (Svizzera), attualmente insegna matematica all’istituto Florimont di Petit Lancy (Svizzera). Oltre che per riviste specialistiche, ha scritto articoli divulgativi per Airone (Cairo editore) e una silloge poetica per Arduino Sacco editore. Alcuni suoi racconti sono comparsi in raccolte pubblicate da MdS, Ensemble, David & Matthaus nonché su riviste online (Dentro la lampada, Magò …).