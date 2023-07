A Cinquefrondi la 1ª edizione “Cincrundi Art Festival”

StrettoWeb

Cincrundi Art Festival, un grandissimo evento estivo organizzato dal progetto Viviamo Cinquefrondi in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la cooperativa “Strade Vincenti”. Il 28 luglio a partire dalle ore 17:00 l’intera Villa Comunale di Cinquefrondi sarà animata da grandi spettacoli artistici. In particolare saranno presenti esposizioni di giovani artisti calabresi, in ambiti diversi, dalla pittura alla scultura, dalla fotografia all’artigianato.

Grandi artisti anche nell’ambito musicale con performance live. Ci saranno anche artisti di strada, giocolieri, mangiafuoco e animazione per i più piccoli. Il tutto accompagnato da ottimo street food rigorosamente made in Calabria. Il progetto Viviamo Cinquefrondi nasce per creare un polo sociale culturale e artistico che possa dare ai cittadini di Cinquefrondi (e non solo) la possibilità di incontrare grandi ospiti provenienti da tutto il territorio, il progetto già comprende la riqualificazione della biblioteca comunale, laboratori creativi per bambini, workshop di musica, scrittura, fotografia, momenti di aggregazione con scambi interculturali e promozione delle attività presenti sul territorio.

Il 28 sarà la giornata degli artisti, una giornata costruita anche durante il lavoro invernale, la Villa Comunale si trasformerà in un tempio capace di accogliere la bellezza dell’arte, sarà un evento indimenticabile.