La memoria e la storia del 14 luglio: “Reggio deve ricordare quelle pagine”

Nel 53° anniversario della Rivolta di Reggio, il movimento “Reggio Sette Punto Zero”, evidenza: “ogni anno ricordare quei giorni non è cosa semplice, né indolore. La memoria per chi ha combattuto a difesa della sue mura, ha versato sangue e persino lasciato la vita per le strade della nostra città non sarà mai troppo scontata”.

“Reggio deve ricordare quelle pagine, perché chi non le ha vissute possa studiare e approfondire la drammaticità di quei momenti, ma anche la comprendere appieno la forza dirompente di chi si ribella ad un sopruso di Stato che ancora oggi costituisce una ferita aperta sul volto di una Reggio che non riesce e non deve dimenticare”, conclude il Movimento reggino.