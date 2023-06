Zelensky: “Russia valuta un attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Abbiamo appena ricevuto un rapporto dalla nostra intelligence e dal Servizio di sicurezza dell’Ucraina. L’intelligence ha ricevuto informazioni sul fatto che la Russia sta prendendo in considerazione uno scenario di attacco terroristico alla centrale nucleare di Zaporizhzhia: un attacco terroristico con rilascio di radiazioni. Hanno preparato tutto per questo”. È quanto afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio su Telegram.

“Purtroppo, ho dovuto ricordarvi più volte che le radiazioni non conoscono confini di Stato e chi colpiranno è determinato solo dalla direzione del vento. Stiamo condividendo tutte le informazioni disponibili con i nostri partner, tutti nel mondo. Tutte le prove. Europa, America, Cina, Brasile, India, mondo arabo, Africa: tutti i Paesi, tutti devono saperlo. Le organizzazioni internazionali. Tutte”, conclude il presidente dell’Ucraina.