Zelensky celebra i 27 anni della Costituzione ucraina

“Oggi la nostra Costituzione compie 27 anni. Le parole scritte nel 1996 non sono più storia, sono diventate davvero essenziali e importanti per gli ucraini: parole sul diritto alla vita e alla libertà, sull’onore e la dignità, sul valore della nostra terra. Nel paese non è più necessario spiegare a nessuno il significato della parola sovrano”. E’ quanto scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

“Nessun ucraino percepirà più i diritti e le libertà sanciti dalla Costituzione come qualcosa dato dall’alto – prosegue Zelensky – Per questi diritti e queste libertà si combatte oggi in una battaglia difficile fatta di sacrifici e vite umane”. “La nostra Ucraina. Sovrana. Indipendente. Democratica. Con lo stato di diritto. Così è stata e sarà. Gloria all’Ucraina”.