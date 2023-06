StrettoWeb

Da oltre mezz’ora si sta verificando un down dei servizi di Meta. A partire dalle 21:00 infatti, ci sono problemi con Facebook, Instagram e WhatsApp. Con le tre app, in particolare, numerosi utenti non riescono a inviare file multimediali, come audio, foto e video. Il portale Downdetector segnala il picco di disservizi dalle 21 di questa sera. Attualmente non sono note le cause del problema. Si attendono comunicazioni ufficiali di Meta.