Violenze a Parigi, blindati nelle strade, cancellati i concerti. L’Eliseo: “tenete i ragazzi a casa”

E’ il caos totale in Francia dopo l’uccisione del giovane Nahel con scontri durissimi tra manifestanti e polizia con ben 875 fermati dalle forze dell’ordine. Il governo francese ha deciso “l’annullamento di eventi di grande richiamo, che implicano la mobilitazione di forze dell’ordine e che possono presentare rischi per la sicurezza” nello stato attuale del paese. Inoltre, le corse di tutti gli autobus e tram saranno interrotte al più tardi alle 21:00 “ogni sera fino a nuovo avviso” nella Ile-de-France, la regione di Parigi epicentro dei disordini in corso nel Paese.

Il presidente Macron ha definito la sommossa “un’inaccettabile strumentalizzazione della morte di un adolescente” ed ha annunciato un maggior dispiegamento di forze dell’ordine nelle strade “per contenere le violenze”. Macron ha poi lanciato una appello “alla responsabilità a tutti i genitori, ai padri e alle madri di famiglia”. Il capo dello Stato ha ricordato che “un terzo dei fermati della notte scorsa sono dei giovani, o anche giovanissimi. E’ responsabilità dei genitori tenerli in casa”.

L’Onu chiede alla Francia di affrontare “seriamente i gravi problemi di razzismo e discriminazione sociale all’interno delle forze dell’ordine”. Lo ha dichiarato Ravina Shamdasani, portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani.