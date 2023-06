StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La strada statale 121 ”Catanese”, è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione innesto strada statale 113 Palermo, al km 241,350 all’altezza di Bolognetta (Palermo). Nel sinistro, che ha coinvolto quattro autovetture, si registrano due feriti. Il personale di Anas e le forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.