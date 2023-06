Villa San Giovanni: domani la presentazione del Villaggio della Salute

StrettoWeb

Si terrà domani 8 giugno alle ore 10:30 al Comune di Villa San Giovanni, la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa denominata “il Villaggio della Salute”. L’evento è promosso dalla dall’azienda Trisalus Medical system col patrocinio del Comune di Villa San Giovanni. Saranno presenti in conferenza stampa l’Assessore alla Sanità Maria Grazia Melito , il consigliere delegato Enzo Calabró e Santo Ielo referente della Trisalus Medical System. Ad illustrare i dettagli dell’evento l’avv. Silvana Paratore , coordinatrice della giornata di prevenzione sanitaria, legale impegnato da anni in iniziative di promozione di attività sanitarie e di sensibilizzazione alle campagne di donazione del sangue, del midollo osseo e degli organi.

L’evento che si svolgerà sabato giorno 10 giugno in piazza ValSesia dalle ore 9:30 alle ore 18.30 avrà l’obiettivo di sensibilizzare sia la popolazione adulta che le famiglie più in generale sull’importanza di uno stile di vita sano ed equilibrato al fine di prevenire le malattie croniche. Come sarà meglio precisato in conferenza stampa, giovedi’ mattina, ci sarà l’occasione a piazza Valsesia di potersi sottoporre gratuitamente allo screening del tumore del polmone che sarà eseguito dai dirigenti medici dell’U.O.C. di chirurgia toracica dell’A.O. Papardo di Messina diretta dal prof. Giuseppe Casablanca, a consulenze nutrizionali cliniche e sportive, a visite audiometriche con misurazione dell’udito con tecnici Amplifon , a servizi e consulenze di orientamento psicologico, di prevenzione dei disturbi psicopatologici , dei disturbi del neurosviluppo.

Previsto lo screening a titolo gratuito dei parametri vitali: pressione arteriosa, frequenza cardiaca, ossigenazione; il controllo del peso; la misurazione della glicemia ; lo screening visivo allo scopo di mettere in luce eventuali ametropie non corrette, ma anche di rilevare sospetti di eventuali problematiche che richiedono l’intervento del medico oftalmologo; Ci sarà anche una area dedicata alle campagne di sensibilizzazione alla donazione di organi. L’invito è alla cittadinanza di partecipare numerosa ai controlli gratuiti ed agli screening di prevenzione sanitaria.