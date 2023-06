Caos a Villa San Giovanni per traghettare: code di 3 ore per la Sicilia, incolonnamenti fin sulla Salerno – Reggio Calabria | FOTO LIVE

StrettoWeb

Caos infernale questa sera a Villa San Giovanni per la grande mole di traffico per i traghettamenti nello Stretto con code di oltre 3 ore per imbarcarsi per la Sicilia. Villa San Giovanni è letteralmente sommersa dallo smog e dai mezzi che tentano di raggiungere la Sicilia. Anas e polizia sul posto per la gestione del traffico: le autorità hanno attivato la “fase” per la gestione delle criticità.

Queste code, visibili nelle immagini a corredo dell’articolo, non bloccano soltanto il traffico verso la Sicilia, ma anche la viabilità ordinaria dell’autostrada in direzione Sud.