Il VIDEO emblematico con cui Giorgia Meloni ricorda Berlusconi

“Gli attacchi non lo hanno mai scomposto. A chi, persino oggi, sta riversando odio nei suoi confronti avrebbe risposto come al solito col sorriso e con una battuta. Lo ricorderemo così“. Con queste parole Giorgia Meloni ricorda sui social Silvio Berlusconi, postando un video durante il quale, contestato nel corso di un comizio, aveva reagito in quel suo modo che era un bigliettino da visita: il sorriso e le parole dirette. “Abbiamo anche la contestazione, evviva!“, aveva detto.

E in parole come quelle pronunciate nel video molti, nel corso degli ultimi decenni, si sono riconosciuti. Tanti, smarriti per via di una sinistra allo sbando e di una destra a volte confusa, hanno scelto Silvio Berlusconi e la sua idea di libertà come punto di riferimento.