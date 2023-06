Un nuovo francobollo per i Bronzi di Riace

StrettoWeb

Il Circolo Filatelico dell’Associazione Culturale Anassilaos, che aderisce alla Federazione fra le Società Filateliche Italiane, esprime la propria viva soddisfazione nell’apprendere che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy comunicando, in data 8 giugno 2023, l’aggiornamento del programma di emissioni per l’anno 2023, ha reso nota la prossima emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato ai Bronzi di Riace, nel 50° anniversario della scoperta.

Un riconoscimento filatelico che pur giungendo all’indomani delle celebrazioni del cinquantenario, avvenuto nel 2022, costituisce un nuovo importante riconoscimento filatelico alle due preziose opere che si aggiunge all’emissione del 9 settembre 1981 e a quella del 18 marzo 2005 (Regioni d’Italia) e fa seguito alla istituzione, da parte del Consiglio regionale della Calabria, del Mese dei Bronzi di Riace, secondo quella legge regionale che ha fissato dal 16 luglio al 16 agosto di ogni anno il periodo per organizzare manifestazioni a carattere culturale, storico, eno-gastronomico e sportivo capaci di accrescere la conoscenza della storia delle due statue esposte al Museo archeologico nazionale della nostra Città.

L’Associazione Culturale Anassilaos, d’intesa con lo stesso Circolo, nell’ambito della programmazione estiva sul tema “La percezione del tempo tra Antico, Moderno e Contemporaneità” e in occasione di tale emissione filatelica, si ripromette di promuovere una mostra filatelica dedicata ai Bronzi e alla grande arte greca e magnogreca.