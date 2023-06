Quell’ultima, straziante, foto di Silvio Berlusconi: il sorriso nel dolore

StrettoWeb

La Repubblica ha pubblicato oggi l’ultima foto pubblica di Silvio Berlusconi. E’ stata scattata pochi giorni fa, venerdì pomeriggio, 9 giugno, al bar di Milano 2, quartiere residenziale di Segrate creato proprio dal Cavaliere. A poche ore da quello scatto sarebbe poi stato ricoverato, per l’ultima volta, all’ospedale San Raffaele. E’ entrato nel bar insieme alla compagna Marta Fascina e alle guardie del corpo. Nonostante il volto sofferente, ha chiacchierato e ha fatto foto con il figlio del proprietario e altri due giovani.

Forse non sapeva che quello era il suo ultimo saluto a Segrate. Ha mangiato il suo ultimo ghiacciolo, a pochi passi dalla sua statua, eretta dallo stesso Berlusconi nel 1988. “Erano circa le 14, 14.30 quando Silvio Berlusconi è arrivato, avevamo appena finito il turno del pranzo“, racconta Massimiliano Albanese, il proprietario del Maximilian bistrot, a Repubblica. “Inizialmente nel locale non c’era nessuno, poi man mano che sono arrivati i clienti si sono avvicinati a Berlusconi per chiedergli una foto assieme e lui è stato molto cordiale e disponibile – continua Albanese –. Si è fatto anche una foto con mio figlio di 7 anni, ha scherzato con lui e sembravano quasi in confidenza“.

“Non è la prima volta che Berlusconi si affaccia in questo bistrot, ci era venuto anche un anno fa e ricordo che avevo chiacchierato con lui e poi gli avevo chiesto una foto“, racconta ancora. “Era molto legato alla sua Segrate, venerdì ha chiesto che la sua statua – alla quale teneva molto – venisse ripulita per bene“, conclude Albanese.